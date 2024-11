E allora è scontro diretto al vertice. E la Fiorentina recupera anche il suo giocatore più talentuoso

Allora sì, dopo la giornata di ieri si è determinata una realtà chiara: per la Fiorentina, la prossima partita sarà uno scontro diretto al vertice. Al Franchi arriva l'Inter e si affrontano due formazioni che sono appaiate al secondo posto, un punto dietro al Napoli.

Ci fosse stato uno stadio completamente aperto avremmo visto 43 mila persone tutte assieme a riempirlo. In questo caso ce ne saranno 22 mila, la metà insomma, ma l'atmosfera sarà ugualmente molto calda.

L'altra bella notizia è rappresentata dal fatto che la Fiorentina tornerà ad avere a disposizione il suo giocatore più talentuoso: quell'Albert Gudmundsson che potrebbe diventare, a conti fatti e a riscatto effettuato, il calciatore più pagato della sua storia con 28,5 milioni di euro complessivi di esborso.

E' passato un po' di tempo dal suo infortunio, ma la squadra in questo frangente ha saputo non soffrire per la sua assenza. In particolare Lucas Beltran non l'ha fatto rimpiangere con le sue prestazioni e le sue due reti realizzate.