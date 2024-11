Le parole di Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, anche in sala stampa:

"Oggi non è stata una bellissima partita da parte nostra, il Como ci ha messo in difficoltà, ho fatto i complimenti a Fabregas perché sapevamo che era una squadra ferita e si poteva chiudere. E’ stata una partita un po’ sporca, a me non piace fare queste prestazioni ma il risultato avvalora ulteriormente questo gruppo.



Sto pensando solo alla partita di Conference, le vittorie vanno prese con la giusta mentalità però perché giovedì troviamo una squadra forte. Consapevolezza diversa? Questo è un gruppo competitivo, vogliono giocarsela con tutti, ho sentito parlare della settimana libera. Qui abbiamo tutti ragazzi di grande professionalità, per me avere questi ragazzi è bellissimo.

Europa diversa? Da parte mia non avrete mai una risposta (ride ndr). I ragazzi sono molto ambiziosi, dobbiamo capire che è un campionato strano, tante squadre sono in difficoltà e tante che ancora non hanno trovato gli automatismi giusti. Non dobbiamo sentirci più forti di quello che siamo. Dobbiamo lavorare sodo durante gli allenamenti, la solidità viene anche da questo, poi più in là guarderemo la classifica. Pensiamo ora alla Conference.

Cambio tattico? Avere due sistemi è importante, ne sto studiando anche un terzo. La squadra può fare più cose, abbiamo i giocatori per fare sia l'uno che l'altro. La posizione dei loro trequartisti mi ha portato a cambiare perché non riuscivamo più a prenderli. Quando abbiamo cambiato siamo andati meglio, poi è fortuna aver raddoppiato subito dopo.

Pongracic e Gudmundsson? Ho bisogno di tutti, non posso permettermi di perdere nessuno. Gud ha un piano di rientro per questa settimana, ci auguriamo che fili tutto liscio, si deve solo ricondizionare fisicamente. Proviamo a recuperarlo per l'Inter o per la Coppa Italia. Siamo felici del rientro di Pongracic, mentre Biraghi dovrebbe essere a posto in settimana".