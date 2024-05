Rosati: "Prima stagione da preparatore dei portieri straordinaria. Ho allenato ragazzi fantastici, voglio ringraziare loro e il direttore Joe"

Con l'arrivo di Marco Savorani nel ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra, Antonio Rosati in questa stagione è passato al settore giovanile della Fiorentina. Conclusa questa sua prima annata da allenatore, l'ex estremo difensore viola ha fatto un bilancio sui propri social: “Si chiude oggi questa stagione. Che dire? Come prima stagione da allenatore non potevo chiedere di meglio”.

“Ho trovato - ha aggiunto - un gruppo di ragazzi fantastici. Insieme abbiamo lavorato, ci siamo divertiti e siamo cresciuti. Ci tengo a ringraziarvi uno per uno e vi auguro ogni bene, con la speranza che possiate realizzare i vostri sogni”.

Infine la dedica a Barone: “Un ringraziamento speciale al nostro caro Direttore Joe perché, senza di lui, tutto questo non sarebbe stato possibile”.