Fiorentina infastidita e sempre in attesa dei signori della Uefa: tra meno di un mese il sorteggio della Conference League

Se sarà Conference League o meno ancora non è dato saperlo, anche se indiscrezioni varie fanno pensare ad un'esclusione imminente della Juve per quanto riguarda la stagione 2023/24. Come riporta il Corriere Fiorentino la società viola ha atteso paziente fin qui ma un certo fastidio sta iniziando a farsi largo nelle stanze viola, considerato che la sentenza dei vertici Uefa era attesa inizialmente per fine giugno e poi per questo fine settimana. In ogni caso, di certo c'è che il 7 agosto verranno sorteggiati gli accoppiamenti dei play-off e la Fiorentina dovrà sapere se vi prenderà parte o meno.