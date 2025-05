In Spagna la vittoria del Betis sulla Fiorentina fa notizia. Non pochi gli articoli presenti sui principali quotidiani sportivi della nazione iberica.

AS

AS pronostica un passaggio il passaggio del turno per la squadra di Siviglia: “Johnny Cardoso e il Betis vicini alla finale della Conference League”, ma il discorso qualificazione non è del tutto chiuso “Speranza Betis, ma la viola può crederci”. Nella moviola il quotidiano sottolinea l'episodio dubbio in cui Oliver, dopo il contrasto fra Folorunsho e Lo Celso, ha deciso di non fischiare la massima punizione: "Il fallo su Lo Celso che né l'arbitro né il VAR hanno segnalato: "Sembra rigore".

Marca

Molti gli articoli dedicati alla Conference League da Marca, che apre scrivendo “Il Betis passa in vantaggio contro una Fiorentina abile”. Oltre alle parole di Isco e Pellegrini.

Mundo Deportivo e Sport

Mundo Deportivo intitola l'articolo principale sulla partita: “Il Betis risparmia la vita alla Fiorentina” continuando nel sottotitolo “La squadra di Pellegrini è in leggero vantaggio e la sfida si deciderà in Italia.” Il quotidiano Sport invece lascia poco spazio alle speranze di rimonta viola scrivendo “Betis, a un passo dalla finale di Conference”.