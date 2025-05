L'ex calciatore della Fiorentina e del Betis Joaquin ha rilasciato un'intervista ai giornalisti di Movistar Liga de Campeones in cui ha anche parlato dei suoi ricordi in maglia viola.

Il rapporto con il mondo viola

"Per me personalmente è una partita speciale perché la Fiorentina è un club a cui sono molto affezionato - ha detto l'ex calciatore spagnolo - dove ho giocato per due anni e dove ho potuto apprezzare una città e una squadra così simili al Betis per molti versi. ho rivisto alcuni addetti alle attrezzature che lavorano ancora lì. Sono ancora in contatto con alcune persone, con Borja Valero ad esempio, che vive ancora a Firenze, e lo vedrò la prossima settimana. Un affetto speciale perché è un club che si è comportato molto bene".

I big del Betis

Infine Joaquin ha elogiato i giocatori più forti del Betis: "Isco è il tipo di giocatore che ti solleva da terra, che ha quel dono speciale, e ci nasci. Ha detto che vuole "rapire" Antony per non lasciarlo andare via? Gli fornirò la macchina se lo farà davvero".