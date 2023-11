Torna alla vittoria il Torino: i granata battono il Sassuolo e risalgono. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è conclusa anche l'ultima gara di questo turno di Serie A. Il Torino di Ivan Juric è tornato alla vittoria battendo per 2-1 il Sassuolo. Grazie alle reti di Tony Sanabria e di Vlasic, i granata hanno superato il Lecce in classifica, portandosi a 15 punti. Meno due dalla Fiorentina. Per il Sassuolo aveva pareggiato momentaneamente Thordsvedt.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 28, Juventus 26, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Roma 17, Fiorentina 17, Monza 16, Lazio 16, Torino 15, Frosinone 15, Lecce 13, Genoa 11, Sassuolo 11, Udinese 10, Cagliari 9, Verona 8, Empoli 7, Salernitana 4.