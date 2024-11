La Fiorentina vola anche al femminile: è la seconda miglior partenza della storia. E mercoledì il derby ad Arezzo

Prosegue l’ottimo momento di forma della Fiorentina Femminile, che sabato ha superato 2-1 l’Inter interrompendo l’imbattibilità delle nerazzurre.

La seconda miglior partenza della storia

Con un bottino di 21 punti in otto giornate, per le Viola si tratta della seconda miglior partenza della storia, un discorso che vale anche per il Milan, che dopo il KO di Roma è ripartito con una vittoria. Le ragazze di Sebastian de la Fuente stanno vivendo un momento da sogno, visto anche il solo punto che le separa dal primo posto, attualmente occupato dalla Juventus.

E mercoledì il derby ad Arezzo

Mercoledì ci sarà anche la Coppa Italia. Le Viola saranno impegnate sul campo dell'Arezzo, squadra che milita in Serie B, in un vero derby toscano. Appuntamento alle ore 14:30. Una trasferta dove poter trovare altri sorrisi e allungare una striscia positiva che solo la Champions League aveva interrotto in maniera brusca.