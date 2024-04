Palladino non si sbilancia sul suo futuro: "Ora penso solo alle prossime sette partite. A fine stagione parlerò con Galliani"

Alla vigilia della partita contro il Bologna ha parlato Raffaele Palladino, uno dei nomi accostati alla panchina della Fiorentina per il dopo Italiano. Così il tecnico del Monza: “Il nostro obiettivo attuale è fare più punti possibili. Il tifo per noi è un valore aggiunto, la gente ci segue anche in trasferta e i numeri sono sempre più alti, a testimonianza che il nostro progetto sta crescendo”.

“A fine stagione parlerò con Galliani”

Poi sul suo futuro ha aggiunto: “Il mio futuro sono le prossime sette partite. A fine stagione poi parlerò con Adriano Galliani e decideremo insieme cosa fare l'anno prossimo”.