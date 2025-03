Ci si aspettava sinceramente qualcosa in più da Erik Lambrechts, arbitro di Panathinaikos-Fiorentina che la UEFA aveva spedito in Conference League da direttore di gara della categoria superiore. Il belga ha già diretto gara di Champions League e aveva arbitrato già la Fiorentina nello 0-3 esterno contro gli Hearts in Scozia qualche mese fa.

Direzione approssimativa del fischietto belga, che non incappa però in episodi determinanti. Aiutato dal VAR nell'annullare giustamente il gol di Moreno, il quale è in fuorigioco al momento del colpo di testa di Comuzzo. Regolare invece sia la rete di Beltran che quella di Maksimovic. A non convincere è la gestione generale del match, con il Panathinaikos che perde tutto il tempo del mondo nella ripresa e l'arbitro acconsente alle perdite di tempo senza battere ciglio.

Nel finale la tensione aumenta fino a sfociare in rissa. Nessun cartellino estratto, ma sintomo di una partita sfuggita di mano al direttore di gara. Chiosa finale: abbastanza incredibile come non sia stato visto un fallo netto su un arrembante Beltran nella prima frazione di gioco intorno al 30esimo minuto, con l'argentino disperato e incredulo.