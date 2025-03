Il capitano e difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha espresso le sue sensazioni sulla sconfitta in Conference League ai canali ufficiali della società viola: "Siamo delusi. Abbiamo iniziato in maniera disastrosa, la verità è questa. Ci diciamo sempre di iniziare forti e con grinta ma questa volta abbiamo iniziato veramente male. Eravamo stati bravi a riprenderla mentre nel secondo tempo siamo di nuovo stati mosci all'inizio. Non esiste, non può risuccedere".

Sul secondo tempo

Riguardo al secondo tempo commenta: "La reazione era stata fantastica, e addirittura abbiamo rischiato di passare in vantaggio, quindi la squadra c'è. Non c'è invece quando entriamo in campo in questo modo. Ma sono sicuro che subito a Napoli cambieremo approccio. Non vediamo l'ora di ritrovare il Panathinaikos giovedì".

Sul poco tempo giocato

E sul poco tempo di gioco nel secondo tempo: "Ormai funziona così, chi vince perde più tempo possibile e chi perde si lamenta. Succede anche a noi, è anche il calcio. Adesso testa a Napoli e a giovedì prossimo al ‘Franchi’".