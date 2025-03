Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sconfitta rimediata ad Atene: "Ritengo che oggi abbiamo sbagliato l’approccio del primo tempo. Non volevamo andare in svantaggio di due gol, poi c’è stato un’ottima reazione di squadra. Eravamo in comando della partita, abbiamo fatto un buon primo tempo. Nel secondo tempo non riesco a capire l’ennesimo approccio non buono, e dopo il 3-2 ci siamo innervositi. Non è stato un tempo bello. Abbiamo però la partita di ritorno. Ho visto la squadra delusa, ma molto carica. Abbiamo le qualità per passare il turno. Secondo me la squadra si sia accontentata, avevamo pochi cambi dietro: Moreno aveva i crampi, Pongracic non era disponibile per un fastidio alla coscia. Eravamo un po’ corti dietro. La squadra non si è accontentata, abbiamo provato a metterli in difficoltà”.

Su Terracciano

Prosegue: "Terracciano? Dispiace quando succedono questi episodi, soprattutto per Pietro perché è un bravissimo ragazzo e un grande uomo. Oggi purtroppo c'è stato questo episodio, ma adesso c'è da mettere subito la testa sulla partita di Napoli. Poi prepareremo il ritorno, il nostro obiettivo è passare il turno".

Sul gioco della squadra

E ha aggiunto: "Noi ci facciamo tante domande, cerchiamo di analizzare tutto. I dati fisici sono buoni. Secondo me che ci siamo un po’ innervositi perché il gioco è stato molto spezzettato, ma non è un alibi. Noi dobbiamo però alzare la qualità di gioco, soprattutto nella loro metà campo. Non credo che sia una questione fisica, cercheremo di analizzare tutto con lo staff. Bisogna capire i momenti della gara, la squadra deve capire quando difendersi bassi o quando prenderli alti. Tutte le squadre lo fanno, attaccano insieme e difendono insieme”.

Su Zaniolo

E su Zaniolo rimasto in panchina si è espresso così: "Lui ha sicuramente giocato tanto in queste partite, volevo metterlo nel secondo tempo ma poi la gara si è fatta un po' sporca e con tanti duelli. Per la gara in campionato è squalificato ma quando tornerà in campo dimostrerà il suo valore".