Un progetto stroncato sul nascere? Il blocco del mercato fa riflettere Maurizio Sarri

Sarri ha deciso di tornare alla Lazio all’inizio di giugno sapendo di ereditare una situazione complicata, ma non proibitiva. Il tecnico toscano ha scelto con entusiasmo di accettare la proposta della Lazio per un sentimento di amore nei confronti del popolo laziale e per il rapporto profondo che lo unisce a Lotito e Fabiani, rispondendo negativamente all'interessamento dell’Atalanta e, quello tardivo, tardivo della Fiorentina. Le notizie delle ultime 48 ore però lo hanno spiazzato.

Il mercato bloccato

Sarri non si aspettava un mercato di fatto completamente bloccato, in entrata, a causa dell'indice di liquidità. Non sappiamo se comunicazione tra le parti è stata totale o parziale, e quanto la situazione creatasi abbia cambiati i rapporti del tecnico con la dirigenza. Ciò che è certo è che queste sono ore di riflessioni per il tecnico biancoceleste.

Le riflessioni di Sarri

Come scrive il Corriere dello Sport, Lotito dovrà spiegargli come e se cambierà il piano. I contatti tra Fabiani e il tecnico sono quotidiani. Sarri valuterà bene nei prossimi giorni se, nella nuova condizione che si è venuta a creare, le sue motivazioni restano intatte. La dirigenza spera e crede che il tecnico decida di continuare il progetto appena iniziato, ma l'inizio della stagione è tutt'altro che positivo per la squadra della capitale.