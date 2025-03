Clamoroso: Prandelli torna in Nazionale... a quattro anni dal ritiro. Ma in un ruolo tutto nuovo per la Federazione azzurra

All'estero la figura del Dt, il direttore tecnico della Federazione, è una figura normale, quasi ovvia, concetto che invece non vale per l'Italia dove solo negli ultimi tempi il presidente Gravina si è mosso per creare questo ruolo: e l'indiziato speciale per occupare la posizione è Cesare Prandelli. Lo svela La Gazzetta dello Sport, che sottolinea proprio l'orientamento sull'ex tecnico viola, ritiratosi dalla panchina nel 2021 proprio dopo la seconda esperienza a Firenze.

C'era chi lo avrebbe immaginato in un ruolo simile al Viola Park ma Prandelli a questo punto dovrebbe spostarsi verso Coverciano e fungere da coordinatore tra settore tecnico, giovanile e scolastico e da figura cuscinetto tra il ct e la Federazione stessa.