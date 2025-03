L'orizzonte di Raffaele Palladino non è evidentemente così limitato ed anzi, lui stesso si definisce ‘ambizioso’, per fare anche eco alle parole dei suoi dirigenti. Un'ambizione che arriva addirittura al pensiero di imitare l'Atalanta e di replicare il famoso ‘modello atalantino', da quanto emerso ieri in sala stampa. Un processo che però richiederebbe tempo, tanto tempo, spesso componente assente nel calcio. E si chiede il Corriere dello Sport, se la Fiorentina gliene darà: fin qui il presidente Commisso ha sempre visto di malocchio la possibilità di esonerare i suoi allenatori. Ad oggi comunque, Palladino risulta ben saldo sulla panchina viola.