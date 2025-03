Non sarà tanto una questione tecnica quella del riscatto di Albert Gudmundsson, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, ma più l'annosa situazione legata al suo processo in Islanda. Il numero 10 viola infatti si è finalmente palesato nella sua versione migliore, trovando minuti e gol nelle ultime giornate. Se non fosse per il processo ancora aperto in patria, la Fiorentina avrebbe già preparato i 17 milioni da versare al Genoa a fine anno, a completamento dell'acquisto.

Intanto però si è composta la coppia dei sogni, immaginata in estate, con Kean e Gudmundsson: sul loro talento e i loro numeri si baseranno le aspirazioni d'Europa della squadra viola. Ma dell'Europa che conta, stavolta.