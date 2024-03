Cabral completa la serata da incubo con un colpo verso la panchina che gli costa un infortunio. "Chiederà di battere ancora i rigori"

La partita contro il Chaves si è tramutata in un autentico incubo per l'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral, che ha fallito due rigori di fila (il primo è stato fatto ripetere dopo l'intervento del Var).

Un pugno contro la panchina

Ma non solo, l'attuale centravanti del Benfica c'è rimasto talmente male per il primo rigore sbagliato della sua carriera che ha sferrato un pugno contro la panchina procurandosi un infortunio alla mano.

“Chiederà di batterli ancora”

“Arthur non si arrenderà di certo, chiederà di batterli ancora”, questo il parere espresso da Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, meglio noto come Lisca, suo ex allenatore al Ceará.