Cardoso resta nella lista dei desideri della Fiorentina, ma il Betis è già pronto a venderlo. Niente Serie A, il suo futuro è in Liga

La scorsa estate la dirigenza della Fiorentina, con l’obiettivo di accrescere il livello tecnico del proprio centrocampo, aveva sondato un centrocampista del Betis. Stiamo parlando di Johnny Cardoso, che i viola quest’anno hanno potuto ammirare da vicino nella doppia sfida di Conference contro il Real Betis. Dodici mesi dopo sembra che la dirigenza gigliata non si sia dimenticata di lui, anzi il contrario: l’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino mette il nome dello statunitense nella lista dei desiderati di Pradè e Goretti.

Il centrocampista americano dovrebbe restare nella Liga

La realtà però sembra essere un’altra, con il classe 2001 molto vicino al trasferimento in un altro club de La Liga spagnola. Secondo infatti quanto riportato questa mattina dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’Atletico Madrid punta a completare l’acquisto di Johnny Cardoso entro il 1° luglio. E sappiamo benissimo come davanti a certi club, la Fiorentina di Rocco Commisso possa non rivelarsi la prima scelta di molti giocatori.

L'offerta dell'Atletico Madrid è importante, difficilmente raggiungibile dalla Fiorentina

Moretto sottolinea come la prossima settimana sarà molto importante per i negoziati. Il giocatore ha già un accordo di base con l’Atletico e i due club non sono lontani. Come sappiamo bene la volontà del giocatore spesso prevale su tutto, ed è molto probabile che la trattativa si possa chiudere per una cifra superiore ai 30 milioni di euro.