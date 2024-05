Non basta un mese in ripresa: il Brasile ignora Dodô per la Copa America. Out anche Cabral, c'è un ex obiettivo viola

La Fiorentina sta ritrovando una delle migliori versioni del terzino destro Dodô. La scelta di Italiano di schierarlo titolare a Bruges è stata ripagata da una grande prestazione del brasiliano, a conferma di un ultimo mese in decisa ripresa. Ciò non è bastato per attirare le attenzioni della Nazionale brasiliana.

Dodô, non è ancora il momento del Brasile

Il Brasile ha emanato i convocati ufficiali per la Copa America. C'è soltanto un giocatore della Serie A, ovvero Danilo della Juventus. Niente da fare per Dodô, così come per l'ex viola Arthur Cabral. C'è il portiere Bento, in passato cercato anche dalla Fiorentina.

Ecco la lista: