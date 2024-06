Quarta: "Sognavamo di portare questo trofeo a Firenze, adesso è il momento di metterci la faccia"

Questo pomeriggio dopo Lucas Beltran, che in mattinata ha voluto lanciare un messaggio ai tifosi della Fiorentina dopo i giorni di silenzio a seguito della sconfitta di Atene, è stato il turno di uno degli altri due argentini presenti in rosa. Il centrale Lucas Martinez Quarta pochi minuti fa, con un post sul proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere tutto il suo malessere dopo la sconfitta oltre che ringraziare i tanti tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra di Vincenzo Italiano negli anni.

“Sono passati 3 giorni, ancora fa malissimo e quello che dirò non serverà a niente. Ma è il momento anche di mettere la faccia, prendere la nostra responsabilità, rialzarci, e finire domani nei migliori dei modi. Non vi immaginate quanto sognavamo e ci tenevamo a portare questo trofeo a Firenze, e quanto ci ha fatto male non riuscire a farlo, immaginare gioire tutta la gente, tutta la città, tutto il popolo viola. Vedere le immagini del Franchi pieno, il Viola Park, e tutti i tifosi che sono venuti ad Atene a sostenerci, fa ancora più male. Solo c’è da ringraziare a tutti voi e sarà il momento di rialzarci, ancora una volta, TUTTI INSIEME. Sono convinto che prima o poi, arriverà”.

Questo il post del difensore argentino: