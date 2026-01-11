Amoruso: "La Fiorentina è ancora in un momento complicato, contro il Milan banco di prova importante. Allegri..."
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
L'ex attaccante Nicola Amoruso ha parlato a tuttomercatoweb.com, intervenendo anche su Fiorentina-Milan, gara in programma questo pomeriggio al Franchi.
Le sue parole
“La Fiorentina sta vivendo un anno abbastanza complicato. Credo che questa partita sia un banco di prova importante”.
Sul Milan
"Il Milan è una squadra difficile da affrontare in ogni reparto. Credo che i rossoneri arrivino nel modo giusto a questa partita, Allegri è uno che non molla".
