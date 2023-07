Nel pieno del 'totoportiere'. Occhio all'Italia e all'estero... con due linee guida molto diverse

La Fiorentina, nel mercato in entrata, è alla ricerca anche di un portiere. Sono tanti i nomi accostati al club viola, sia italiani e della Serie A che provenienti da campionati esteri. E, in questo caso, le linee guida sembrano essere particolarmente diverse.

Infatti, non c'è soltanto un identikit delineato con chiarezza dalla Fiorentina. In Italia, i nomi variano: da Audero a Montipò, da Falcone all'ormai irraggiungibile Caprile, il ventaglio di scelte alla portata è comunque più ampio e non bada a criteri definiti. Diversa la faccenda per i profili stranieri, cercati chiaramente ed esclusivamente con esperienza ed età calcisticamente avanzata, come Horn e Casteels.