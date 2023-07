L'ora della porta! E c'è un profilo in cima alla lista dei desideri della Fiorentina

Archiviate le due partenze di Igor e Terzic, per la Fiorentina sarà tempo di concentrarsi sul prossimo obiettivo di mercato per rinforzare la rosa, che nei piani dell’area tecnica dovrebbe essere per adesso il portiere (la sensazione è che per la punta, infatti, se ne potrà parlare solo ad agosto, non prima cioè di aver portato a termine una cessione in attacco).

Il profilo che resta maggiormente nell’orbita viola è quello di Lorenzo Montipò, che tuttavia oltre ad essere molto caro (l’Hellas non scende sotto i 7 milioni di euro) non è l’unico della lista di Italiano: oltre al classe ’96 del Verona restano in ballo pure i nomi di Emil Audero della Samp e, voce delle ultime ore, Koen Casteels, belga classe '92 del Wolfsburg che ha il contratto in scadenza tra un anno. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.