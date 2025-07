Un ex bomber dell'Empoli va a dare manforte alla Fiorentina. Lavorerà con l'Under 15 viola: i dettagli

Non solo Benassi, come raccontato ieri sera, anche un altro ex calciatore è entrato a far parte di uno staff delle giovanili gigliate.

Ex attaccante nelle serie minori

Si tratta di Claudio Coralli, classe 1983, ex volto noto di Cittadella, Empoli, Reggina e Carrarese tra le altre. L'ex attaccante ha chiuso la carriera giocando nei dilettanti in Toscana e ora è pronto per una nuova avventura, e come appreso da Fiorentinanews.com sarà il vice allenatore della Fiorentina Under 15.

Una formazione competitiva

L'Under 15 di Croci, Barzagli, Bernamonte, Castagnoli e non solo, allenata questa stagione da mister Cristiani, ha perso la finale Scudetto con l'Inter qualche settimana fa, dopo un'annata entusiasmante.