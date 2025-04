Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere Fiorentino Ernesto Poesio, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il momento della Fiorentina di Raffaele Palladino dopo il pareggio casalingo di ieri contro il Parma.

“Sicuramente quella di ieri rappresenta un’occasione persa, soprattutto perchè sembrava che la Fiorentina avesse trovato una soluzione alle evidenti difficolta che incontra contro le squadre che si chiudono. I numeri confermano che questa squadra con le piccole soffre molto e ha perso un sacco di punti: per questi motivi la vedo come un passo falso. Non tutto è però ancora perduto, perchè se guardiamo il calendario delle avversarie, grazie ai meccanismi che evitano big match dopo le settimane europee, troviamo un sacco di scontri diretti in queste 6 partite, e le altre hanno calendari molto piu complessi del nostro. La Fiorentina ne ha meno e quindi, almeno sulla carta, ha la possibilità di riavvicinarsi alle posizioni che contano: quella di ieri era un’occasione per riavvicinarsi alla zona Champions, che adesso ormai è lontana. Resta ancora aperto il discorso Europa League".

“La speranza è l'ultima a morire ma adesso le possibilità di andare in Champions sono ridotte”

Ha anche aggiunto: “La Fiorentina nella prima parte di stagione, almeno fino a novembre, ti ha fatto pensare che potesse puntare in alto. Da Atalanta, Juventus e Milan la distanza sembrava ridotta, ma adesso la situazione è diversa. Avevamo la possibilità di poter trovare continuità di risultati ma abbiamo sciupato l’occasione di farlo. Alla luce della falsa partenza estiva, raggiungere la zona Champions adesso diventa complicato. Il pareggio tra Lazio e Roma ha ancora mantenuto aperto il discorso Europa League, mantenendo la distanza della Fiorentina. Se la Fiorentina avesse avuto qualche un paio di punti in piu sarebbe a 4 punti dalla Juventus, e a quel punto ci avremmo creduto davvero. E’ talmente stretta la classifica però che ancora è tutto possibile, il risultato di ieri contro il Parma riduce però di tantissimo le tue ambizioni”.

“La Fiorentina quest'anno ha perso 19 punti contro le piccole”

Ha portato alla luce un dato molto particolare: “Al Corriere Fiorentino abbiamo fatto un conto e posso dire che sono diciannove i punti persi quest’anno dalla Fiorentina. Le parole del dopogara di Citterio mi preoccupano perchè anche a me non sono piaciute: a Firenze non si può dire che volevamo muovere la classifica, non siamo una squadra che ha bisogno di questo. La Fiorentina la classifica la deve aggredire, soprattutto in questa fase del campionato. Indubbiamente tutti ci saremmo aspettati un po di coraggio in piu”.

“Non riesco ad immaginarmi la Fiorentina che non passa il turno contro il Celje”

Ha poi concluso: “Ieri inoltre non mai avuto la sensazione di poter vincere la partita. Anzi se devo essere onesto ho avuto qualche tremore, perchè senza De Gea non so come sarebbe andata. La partita contro il Celje? Giovedi credo che sia una sfida diversa alle ultime due partite, gli sloveni dovranno cercare di fare almeno un gol e per questo non credo che farà un partita attendista. Oltretutto messi sotto pressione qualche errore lo fanno, non credo che la Fiorentina debba temere questa partita: non riesco ad immaginarmi la Fiorentina che non passa il turno. La Conference diventa una competizione dalle semifinali in poi”.