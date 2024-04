Corriere dello Sport-Stadio: Serve un altro capolavoro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio il titolone stamani è: "Oh Fiorentina". Poi troviamo: "Italiano: "I tifosi saranno decisivi". Sommario: "La carica del tecnico: "E' uno dei momenti più importanti degli ultimi tre anni. A Belotti chiedo qualche gol in più".

Apertura per: "Bivio Viola serve un altro capolavoro". Sottotitolo: "Una partita che vale un anno intero Tutti dovranno dare il massimo, chi c’è, chi non ci sarà (Italiano), chi ha deluso: lo merita la città".

Articolo che inizia così: "Non c’è bisogno di ragionarci molto: stasera la Fiorentina si gioca una fetta importante della sua stagione. E anche della propria reputazione europea, essendo la finalista della Conference League 2022-2023. Vista la partita di andata, potrebbero essere novanta minuti complicati".

Qui troviamo le dichiarazioni della vigilia: "Italiano suona la carica "Ci aiuterà il Franchi".