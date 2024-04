Un volto destinato a cambiare in maniera profonda. Un allenatore in partenza può non avere più lo stesso ascendente sul gruppo

Quella di oggi è una serata sicuramente importante per la Fiorentina. Ma c'è anche chi pensa al futuro prossimo del club viola.

Molti protagonisti in bilico

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge stamani che parecchi protagonisti attuali della formazione viola probabilmente saranno altrove la prossima stagione: c’è un allenatore in partenza, ci sono giocatori in scadenza, giocatori in prestito, giocatori che possono avere un mercato interessante, giocatori che hanno deluso, giocatori che sono in bilico.

Un volto di squadra destinato a cambiare radicalmente

E ancora, in estate il volto della Fiorentina è destinato a cambiare in maniera profonda, resta solo da vedere se la rivoluzione sarà mezza o intera. Ci si può far distrarre dal futuro e dalle sue incognite togliendo energie al presente. Un allenatore che tutti sanno andrà via, come Italiano, può non avere più lo stesso ascendente sul gruppo, è il monito che viene lanciato sul quotidiano sportivo.