L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato anche a Sky alla vigilia della sfida contro il Viktoria Plzen, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League.

‘Abbiamo voglia di giocare ancora un bel po’ di partite importanti'

"E' la partita più importante di questo periodo, ne abbiamo avute già altre come il precedente passaggio del turno o la semifinale d'andata di Coppa Italia. Ma la gara di domani sarà fondamentale per continuare nel cammino europeo, lo 0-0 d'andata ci permette di affrontare la partita in un certo modo. Abbiamo voglia di giocare ancora un bel po' di partite dato che saranno partite importanti. Dobbiamo fare meglio in tutto ciò che riguarda lo svolgimento della partita. Dobbiamo essere più veloci, più intraprendenti e avere maggiore personalità negli ultimi metri. E' importante prendersi delle responsabilità perché la loro è una difesa che non prende mai gol. Servirà più qualità".

‘Questa partita può dire tantissimo sulla nostra stagione’

"Da Nico, Bonaventura e Belotti mi aspetto qualcosa in più? Hanno le capacità, le doti e le qualità per far male a questo tipo di avversario. Tutto passa dalle giocate del singolo, dobbiamo sfruttare al meglio le capacità di chi è davanti. Nel 2024 in attacco non stiamo rendendo come dobbiamo e possiamo, anche perché le occasioni a disposizione ci sono. Dobbiamo sfruttare qualsiasi opportunità. Servono la spinta e la giusta forza per superare partite così, sono gare in cui l'adrenalina ti porta ad andare fortissimo. Questa partita può dire tantissimo della nostra stagione e solo questo può darci la forza per dare il 100%. Giochiamo in casa, abbiamo una grandissima opportunità e dobbiamo provare a sfruttarla in tutti i modi".