Il Presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti ha parlato a Radio Bruno commentando anche le dichiarazioni di ieri del candidato Sindaco di Firenze Eike Schmidt, in merito al restyling del Franchi, che potete leggere qui.

“Prendiamo coscienza che Schmidt manifesta ora un determinato pensiero, poteva farlo anche prima ma probabilmente il tempismo ha svolto un ruolo di primaria importanza. Schmidt definisce il restyling ‘un enorme spreco di soldi pubblici’. Non sono assolutamente d'accordo con le sue parole, sono giustificazioni populiste; i soldi erano della Cultura e lo stadio Artemio Franchi è un monumento nazionale, piaccia o non piaccia".

"In Europa sono tantissimi gli stadi creati con risorse pubbliche. I fondi se non fossero andati per l'Artemio Franchi sarebbero andati ad un altro monumento, e non è demagogia dirlo. Siamo partiti con i lavori di restyling e sono molto ottimista”.