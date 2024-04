Il candidato per il centrodestra come sindaco di Firenze Eike Schmidt ha presentato la sua campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara. Ecco le sue parole sullo stadio Artemio Franchi, riportate da La Nazione: “Il progetto attuale è un ibrido, sinceramente qualcosa di impossibile, è un tentativo di mettere insieme qualcosa da conservare e qualcosa di nuovo. Credo che sia un enorme spreco di soldi pubblici e che serva fare un passo indietro”.

“Progetto finanziato? Una grande bufala”

E aggiunge: “C'era la disponibilità di fare lo stadio da parte della Fiorentina. Ora abbiamo un progetto affidato, ma non finanziato; questa è una grande bufala. Non sprecare altri soldi pubblici è una necessità. Mi impegnerò per far sì che la Fiorentina continui a giocare a Firenze”.