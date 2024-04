"Giovedì tutti allo stadio", la campagna lanciata da tifosi e squadra. Striscioni appesi per la città FOTO FN

Una campagna lanciata dai tifosi della Fiorentina ieri, al termine della partita contro il Genoa, in Curva Fiesole, ripresa e fatta propria anche da Vincenzo Italiano nel post gara.

“Giovedì tutti allo stadio” quello lo slogan, semplice e diretto, per cercare di convincere più persone possibili a sostenere la squadra in Conference League contro il Viktoria Plzen.

E stamani diversi striscioni sono stati appesi in varie parti della città. La nostra foto per esempio fa riferimento a Piazza Dalmazia, ma non è il solo lenzuolo che possiamo trovare per Firenze.

13 mila circa i biglietti staccati nel momento in cui scriviamo per la sfida di giovedì, ma la speranza di tutti è che possa essere raggiunta almeno quota 20 mila per continuare un percorso importante in questa competizione.