Anche la Fiorentina, secondo il portale calcistico TEAMTalk, si sarebbe interessata per un'ala del Red Bull Salisburgo, proveniente dal Mali. La concorrenza, tuttavia, sembra essere serrata e la società viola non ha ancora presentato offerte ufficiali.

Il giocatore in questione è Nene Dorgeles, classe 2002, che quest'anno si è consacrato mettendo a referto ben 15 gol e 9 assist nelle sue 46 presenze stagionali. Nonostante la giovane età, Dorgeles può anche già vantare 23 presenze e 7 gol con la Nazionale del Mali, con la quale l'anno prossimo sarà impegnato in Coppa D'Africa. Come detto, però, non c'è solo la Fiorentina su Dorgeles: il ragazzo avrebbe attratto interesse anche da parte del Bayer Leverkusen, della Lazio e, in questi ultimi tempi, del Tottenham. La richiesta del Salisburgo si aggira sui 20 milioni di euro: resta solo da capire chi affonderà il colpo.