Ufficiale: per l'allenatore meno longevo della storia della Fiorentina inizia una nuova avventura... nella squadra di Brekalo e Kalinic

E' stato l'allenatore meno longevo della storia della Fiorentina. Inutile raccontare di nuovo la storia di Gennaro Gattuso, che tutti ricordiamo benissimo, in quella folle estate che poi vide l'arrivo e l'inizio del ciclo di Vincenzo Italiano.

Una nuova avventura

Nell'estate in cui la Fiorentina cambia allenatore affidandosi a Raffaele Palladino, anche per Gattuso inizia una nuova avventura. L'ex tecnico anche di Milan e Napoli ha firmato infatti per il club croato dell'Hajduk Spalato, squadra di due ex Fiorentina: Josip Brekalo e Nikola Kalinic, quest'ultimo nel ruolo di direttore sportivo.