Vlahovic e Gonzalez cambiano allenatore? La Juventus si sente con un ex Barcellona

Cambio di panchina in vista per Vlahovic e Gonzalez? Avrebbe del clamoroso, ma sicuramente gli ultimi risultati di Thiago Motta non stanno aiutando la posizione dell'ex tecnico del Bologna.

La Juve pensa ad un altro allenatore?

"La Juventus ha contattato Xavi, ex allenatore del Barcellona, per dei colloqui informali". Lo riferisce il noto quotidiano francese L'Equipe che si chiede anche se la panchina di Thiago Motta sia in pericolo. “E' troppo presto per saperlo, ma il club torinese sembra voler preparare il futuro”, si legge sul giornale sportivo d'Oltralpe.

Le ripercussioni possibili

Un colpo di scena che avrebbe delle ripercussioni su una delle attuali concorrenti in classifica della Fiorentina. I Viola infatti distano appena tre lunghezze dai bianconeri, con la gara con l'Inter ancora da recuperare.