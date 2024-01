Sottil ai box, pronti nuovi esami. Italiano deve fare a meno di Ikone, Kouame ancora in patria. È di nuovo emergenza

Riccardo Sottil, dopo un inizio di stagione complicato, ha accusato un problema al flessore sinistro nel pre-gara di Fiorentina-Inter. Il classe ’99 ora è destinato ad essere valutato con più attenzione oggi e la sua presenza è a serio per la partita di venerdì Lecce.

È ancora emergenza



Brekalo è da ieri pomeriggio un nuovo giocatore dell'Hajduk Spalato, mentre Jonathan Ikoné sarà squalificato per somma di ammonizioni. E Kouame? Dopo la vittoria ai rigori contro il Senegal, la sua Costa d'Avorio in Coppa d'Africa è approdata ai quarti di finale e l’ex Genoa resterà ancora in patria per proseguire la competizione.

Gonzalez a mezzo servizio

Nico Gonzalez, rientrato con l’Inter dopo un mese e mezzo, non ha i 90' nelle gambe e andrà gestito. A prescindere da un nuovo arrivo sugli esterni (mancano sempre meno ore al termine del mercato) Italiano potrebbe essere costretto a cambiare disposizione tattica almeno in una porzione di gara al Via del Mare.