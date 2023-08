Murillo: "Adesso penso solo al Corinthians. Mercato? I miei agenti sanno cos'è meglio per me"

Tra i profili osservati dalla Fiorentina per la difesa c'è anche quello di Murillo. Dopo la vittoria del suo Corinthians contro il Newell's Old Boys, il brasiliano ha parlato anche del suo futuro: “Sono concentrato solo sul presente, la mia testa è a questo club. Mercato? Lascio fare ai miei agenti, sanno loro che cosa è meglio per me”.

Nei giorni scorsi la Fiorentina aveva offerto 8 milioni per Murillo, cifra considerata troppo bassa dal Corinthians che ne chiede addirittura 20. Anche Napoli e PSG monitorano la situazione.