Martinez Quarta vuole riprendersi la Nazionale, ma in Argentina. E il suo ex club allora cerca un prestito dalla Fiorentina

Il River Plate vuole far rimpatriare Lucas Martinez Quarta. Come riportato da Renzo Pantich, giornalista argentino, il difensore viola non verrà preso in considerazione dalla Fiorentina.

Gustavo Goñi, il procuratore del centrale, sta cercando un club in Europa dove possa essere titolare. Il River intende ottenere un prestito oneroso, visto che Lucas ha un contratto fino al 2025 con il club di Commisso.

Óscar Ruggeri, un volto molto vicino al giocatore, ha anche parlato così a F90: “Non sarei sorpreso se Lucas fosse ancora legato al River. Mi ha detto che cerca una società perché vuole tornare in Nazionale".

Inoltre, si apprende da Tyc Sports, dopo i ritorni di Funes Mori e Lanzini, i tifosi del Millionarios sarebbero entusiasti di altri possibili come Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta e Gonzalo Montiel.