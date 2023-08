L'Ajax fa sul serio per il primo obiettivo della difesa viola. Incontro con la Dinamo Zagabria per cercare un'intesa

Mentre Josip Sutalo si allontana dall'Italia e dalla Fiorentina, il tanto agognato difensore croato si avvicina all'Olanda. E' quanto afferma Voetbal Primeur, che racconta del dirigente dell'Ajax Mislintat volato in Croazia per parlare del centrale della Dinamo.

La Dinamo Zagabria vorrebbe incassare quasi 24 milioni di euro per Sutalo. Mislintat si è quindi recato a Zagabria per negoziare una quota di trasferimento più favorevole. Mislintat ha parlato con Dario Šimić, il direttore dello Zagabria. I negoziati sono ancora in corso. Il media olandese sostiene comunque che oltre all'Ajax, la Fiorentina è ancora sulle tracce di Sutalo.

Tuttavia, la Dinamo avrebbe offerte anche da club della Premier League e della Bundesliga. L'asta è aperta: la Fiorentina riuscirà a prendervi parte e aggiudicarsi il tanto ambito premio?