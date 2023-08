Prima Mina e poi un altro difensore. I fari della Fiorentina riaccesi in Brasile e Francia

Mina non sarà l’unica nuova pedina che verrà messa inserita in rosa dalla Fiorentina per la retroguardia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, nei piani della dirigenza persiste la volontà di fare anche un investimento per un giocatore emergente.

Alla luce delle sempre più chiare difficoltà ad arrivare a Sutalo, che resta un obiettivo nonostante sia le alte richieste della Dinamo Zagabria che la concorrenza di Arsenal e Ajax, il quotidiano sportivo specifica che nelle ultime ore i fari della Fiorentina si sono riaccesi su Murillo del Corinthians.

Ma soprattutto torna a salire dallo sfondo anche il nome di Rouault del Tolosa. Questi ultimi due giocatori hanno un costo del cartellino simile, intorno ai 15 milioni di euro.