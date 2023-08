Il punto sul mercato: si complica la pista Sutalo ma intanto la Fiorentina chiude per Mina. Il Copenaghen blocca il sostituto di Grabara

In attesa dell'ufficialità di Infantino, che ormai dovrebbe essere imminente, la Fiorentina chiude un'altra trattativa. Quella che porterà in riva all'Arno Yerry Mina, difensore centrale svincolato che nella scorsa stagione ha militato nell'Everton. Nella giornata di ieri c'è stata una forte accelerata all'operazione, tanto che il colombiano potrebbe arrivare a Firenze e svolgere le visite mediche già nei prossimi giorni. Per lui pronti un contratto biennale (o di un anno più opzione per il secondo) e un ingaggio tra l'1,5 e i 2 milioni di euro più eventuali bonus.

Un'occasione che la Fiorentina ha voluto cogliere al volo nell'ottica di sostituire Igor, anche perché l'obiettivo principale per la difesa si allontana sempre di più. Su Sutalo, infatti, si è fiondato il Lipsia che darà l'assalto definitivo non appena avrà ufficializzato la cessione di Gvardiol al Manchester City. Forte anche la concorrenza di Bayer Leverkusen, Arsenal e West Ham, tutte squadre disposte a versare nelle casse della Dinamo Zagabria la cifra richiesta di 20 milioni.

Per una pista che si raffredda ce n'è però un'altra che potrebbe riaccendersi. Il passaggio di Hjulmand allo Sporting Lisbona, infatti, non è più così scontato dal momento che il club portoghese non sembra intenzionato ad accontentare la richiesta di stipendio del calciatore (1,5 milioni). La Fiorentina monitora la situazione, pronta a inserirsi qualora se ne verificasse l'opportunità. Nel frattempo prosegue la trattativa per Grabara, ogni giorno sempre più vicino al passaggio in viola. Non a caso il Copenaghen ha già individuato in Christos Mandas dell'Ofi Creta il suo sostituto.