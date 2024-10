Da poco terminati i primi due anticipi di questa decima giornata di Serie A. All'Unipol Domus di Cagliari il Bologna di Italiano torna a vincere contro i sardi per 0-2 grazie ai gol di Orsolini e Odgaard. Seconda vittoria stagionale per i felsinei, che tornano alla vittoria in terra sarda dopo 11 anni.

Torna alla vittoria anche il Lecce, che batte di misura il Verona al Via del Mare per 1-0 grazie all'unica rete di Dorgu. L'Hellas finisce la gara addirittura in 9 uomini per le espulsioni di Tchatchoua e Belahyane.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 22, Inter 18, Juventus 17, Fiorentina 16, Udinese 16, Atalanta 16, Lazio 16, Milan 14, Torino 14, Bologna 12*, Empoli 11, Roma 10, Verona 9, Cagliari 9, Como 9, Lecce 8, Parma 8, Monza 8, Genoa 6, Venezia 5.

*= una partita in meno.