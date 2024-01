Nuovo nome per l'attacco della Fiorentina: si tratta uno spagnolo del Tottenham. La situazione

Un nuovo nome per il mercato in entrata

Un nuovo nome per l'attacco della Fiorentina, anzi per la zona circostante alla punta. Si tratta di Bryan Gil, dove c'è già stata un'apertura del Tottenham alla cessione, da capire la formula del possibile trasferimento. La Fiorentina è molto intrigata da questo centrocampista offensivo, stregata dalle sue doti tecniche, riferisce Gianluca Di Marzio.

Bryan Gil ma non solo

Capitolo Kean: Moise idea concreta per la Viola, anche se il Monza si è mosso per primo. Il giocatore deve scegliere in quale squadra andare per i prossimi cinque mesi: la Fiorentina potrebbe essere preferita dal ragazzo di proprietà della Juventus.