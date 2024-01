Giunti all'8 gennaio non si registrano ancora movimenti in entrata per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, nonostante un'emergenza esterni ormai acclarata e diverse partite decisive all'orizzonte, a partire da quella contro il Bologna in Coppa Italia. Per adesso solo ipotesi e nomi, nella speranza che sviluppi concreti arrivino il prima possibile.

Un'altra operazione con la Juventus?

La novità di oggi è sicuramente quella che riguarda Moise Kean. La Fiorentina avrebbe manifestato il proprio interesse per l'attaccante della Juventus, sul quale però ci sono anche Bologna e soprattutto Monza. Per lui trasferirsi in prestito potrebbe rappresentare l'occasione per trovare più spazio, mettendosi in mostra anche in ottica Nazionale in vista degli Europei che si giocheranno in estate.

E Nzola?

Viene da sé che l'innesto di Kean, o di qualunque altro attaccante, avrebbe come conseguenza la cessione di Nzola. L'ex Spezia fin qui ha deluso e, rispetto per esempio a Beltran, non accenna a mostrare segnali di miglioramento. Per lui sembrerebbe esserci l'ipotesi di un prestito a Empoli, piazza decisamente meno pretenziosa in cui magari potrebbe sbloccarsi, ma ad oggi resta difficile pensare che la Fiorentina rinneghi dopo appena sei mesi l'investimento fatto.

Gli altri nomi e l'asse con il Verona

Nel frattempo restano sempre vive le due piste che portano a Verona, ovvero Ngonge e Faraoni. Il primo è uno degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo e costa 12 milioni, l'altro invece rappresenterebbe un'alternativa d'esperienza a Kayode in attesa del ritorno di Dodò. Entrambi gradirebbero la destinazione viola, ma per quanto riguarda Faraoni occhio alla concorrenza della Salernitana che offre un prestito con obbligo di riscatto contro il prestito con diritto della Fiorentina. In uscita restano molto probabili gli addii di Brekalo e Pierozzi, mentre ad oggi appare complicato uno scambio tra Barak e Demme nonostante l'apprezzamento del Napoli per il centrocampista ceco.