La richiesta dell'Augsburg

Di dubbi non ce ne dovrebbero essere, da una parte e dall'altra: la Fiorentina ha scelto Ruben Vargas come profilo da integrare in rosa e lo svizzero ha scelto la società viola per cercare una nuova avventura. Ora, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, c'è da soddisfare l'Augsburg: i tedeschi non si farebbero problemi a cederlo ma vogliono almeno 8 milioni di euro.

Obiettivo Vargas in Arabia

La Fiorentina invece vorrebbe portarselo a casa con 5 milioni e magari una serie di bonus: ancora comunque la prima offerta ufficiale non è partita e i giorni che mancano alla Supercoppa sono sempre meno. Se l'obiettivo è portare Vargas in Arabia ci sarà da accelerare sulla tabella di marcia.