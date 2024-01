UFFICIALE: Faraoni è il nuovo esterno a disposizione di Italiano e della Fiorentina

In anticipo sulla società viola, ci ha pensato direttamente il Verona ad annunciare l'ufficialità del passaggio di Marco Davide Faraoni in prestito alla Fiorentina. Il classe ‘91 era arrivato ieri sera a Firenze ed era solo in attesa del completamento di alcune pratiche burocratiche, questo l’annuncio del club gialloblù:

Hellas Verona FC comunica di aver ceduto - in prestito con diritto di riscatto - a ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del difensore Marco Davide Faraoni, fino al 30 giugno 2024.

Hellas Verona FC saluta Marco Davide e gli augura il meglio per questa nuova esperienza professionale.