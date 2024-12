Flachi: "La Fiorentina deve ritrovare subito la mentalità vincente. Ecco su chi deve fare la corsa in campionato"

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria Francesco Flachi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi della sfida di Conference League di questa sera. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“La Fiorentina stasera si deve riprendere subito dal punto di vista mentale dopo la sconfitta di Bologna. Non penso che sia stata una grande scossa la sconfitta di domenica, credo che i rossoblu siano soltanto stati piu bravi a sfruttare l’occasione per sbloccare il risultato. Anche i viola però hanno avuto diverse occasioni per farlo. E’ importante riprendere subito la mentalità vincente, anche se è normale che servirà dare qualcosa di piu dal punto di vista fisico e mentale. La Fiorentina però è una squadra molto brava a gestire queste situazioni. Serve però non mollare, per tenere il passo delle squadre li davanti: sarebbe ottimo continuare a tenere il solito passo, e la solita media punti”.

“Inter e Atalanta adesso sono in giocabili, a loro aggiungo anche il Napoli”

Ha anche aggiunto qualcosa sul campionato: “Adesso la Fiorentina ha tre squadre davanti che sono veramente forti, nettamente piu forti di noi: sono Napoli, Inter ed Atalanta. E credo che i favoriti, sopratutto per la mentalità espressa in campo, sia l’Atalanta: nonostante Gasperini cambi molti degli interpreti ogni volta il risultato è sempre lo stesso. Ieri mi hanno veramente impressionato, dopo 20 minuti vincevano già 4-0: sono devastanti per il momento. Oltre a questo sta acquisendo anche la maturità e l’esperienza partita dopo partita: se c’è qualcosa che gli mancava per mantenersi ad alti livelli è questo, e adesso stanno crescendo esponenzialmente".

"Ecco su chi deve fare la corsa la Fiorentina di Palladino"

Ha poi concluso: "Se a loro si aggiunge l’Inter vista lunedì, dobbiamo farci qualche domande. Per la Fiorentina l’obiettivo deve essere quello di mettersi dietro Milan, Roma e Juventus: sarà con loro che gli uomini di Palladino si giocheranno la qualificazione ad una Coppa”.