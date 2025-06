Dzeko e una serata da star a Mostar: Tifo da stadio per il giocatore. Tre offerte per lui e la Fiorentina...

In attesa di definire il proprio futuro, con la Fiorentina in corsa per poterlo mettere sotto contratto, Edin Džeko, si sta godendo le proprie vacanze a casa propria, in Bosnia-Herzegovina.

Bagno di folla

Nel fine settimana è stato protagonista a Mostar, in una nota discoteca di una serata a lui dedicata, con bagno di folla annesso. Dzeko, visibilmente di buon umore, si è intrattenuto con i presenti, firmando autografi e facendo fotografie con i suoi ammiratori.

I suoi gol più belli

Uno dei momenti più emozionanti della serata è stata la proiezione di una compilation video dei gol più belli realizzati dal centravanti bosniaco ai quali i presenti hanno reagito con entusiasmo praticamente da stadio.

Tre offerte

E ora non resta che trovare squadra per il giocatore dopo la separazione col Fenerbahçe. Tre offerte sul suo tavolo dall'Italia, ma la Fiorentina sembra essere attualmente nella posizione migliore.