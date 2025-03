Foda: "Controllare Gudmundsson è una nostra priorità. Lo temo molto"

La nazionale islandese si appresta ad affrontare quella del Kosovo per gli spareggi della divisione B di Nations League.

In vista di questa doppia sfida, il tecnico dei kosovari, Franco Foda ha detto: "L'Islanda è molto ben organizzata e c'è qualità nel loro gioco. Gli islandesi hanno molti giocatori in campionati importanti all'estero. Saranno questi le nostre priorità e ci prepareremo molto bene per affrontare questo avversario".

E poi: “Chi temo in particolare? Più di tutti Orri Óskarsson, Hákon Haraldsson e Albert Guðmundsson”. Quest'ultimo è reduce da una settimana d'oro in cui ha segnato tre gol in tre partite con la maglia della Fiorentina.