I consiglieri di Fratelli d'Italia al Comune di Firenze Alessandro Draghi e Jacopo Cellai si sono espressi in merito alla questione stadio Franchi e al possibile trasloco della Fiorentina al Padovani. Queste le loro parole: ““È stato fatto un concorso internazionale di progettazione, dove un requisito espressamente richiesto dall’amministrazione era stato quello di avere una progettazione che rendesse compatibile per la Fiorentina giocare al Franchi. (…) Improvvisamente, il sindaco Nardella se ne esce dicendo che la Fiorentina non giocherà al Franchi durante i lavori e questo accade prima che emerga il problema del mancato finanziamento europeo. (…) Improvvisamente spunta la soluzione Padovani, attuale campo da rugby, con un investimento previsto di 8 - 10 milioni di euro”.

Un investimento di cui, ad oggi, nessuno conosce un minimo di progetto che ne assicuri la sostenibilità economica vale a dire che, una volta realizzato l’investimento e che la Fiorentina sarà tornata al Franchi, quanti eventi ci ospiteremmo? Quante competizioni? Quanti tifosi e paganti? Possiamo permetterci un impianto che dai 2.000 posti di oggi arrivi a 16.000 posti e poi mantenerlo senza la Fiorentina? Siamo alla fiera dell’approssimazione. Senza dimenticare tutte le legittime criticità espresse dalla società A.C.F. Fiorentina rispetto a questa ipotesi".

"(…) Nardella si presenti in aula e ci spieghi perché non è possibile giocare al Franchi. Ieri in Consiglio Comunale abbiamo fatto un ordine del giorno per aiutare la Fiorentina – che non vuole giocare al Padovani – per i tifosi Viola e per la città, chiedendo di valutare tutte le possibilità per restare a giocare al Franchi durante la fase dei lavori. Tutte le forze di opposizione, dalla sinistra alla destra ai 5 stelle, hanno votato a favore di questo atto, come pure ha fatto Italia Viva dai banchi della maggioranza. Solo il PD ha votato contrario, dimostrandosi nervoso e perplesso, probabilmente impossibilitato a votare diversamente per non creare un vero e proprio caso politico. Ma questo non serve né alla Fiorentina né ai tifosi. E probabilmente neppure alla squadra di rugby, l’Unione Rugby Firenze che, nel frattempo, dovrebbe a sua volta trasferirsi per giocare il proprio campionato”.