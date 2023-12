Il sindaco Dario Nardella ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo le due offerte presentate per il bando dei lavori di restyling all'Artemio Franchi. Queste le sue parole: "Oggi è una giornata molto importante. Il fatto che siano state presentate ben due offerte conferma la correttezza e la bontà della gara e ci infonde fiducia per i prossimi passaggi.

Abbiamo raggiunto un traguardo impensabile fino a pochi mesi fa, per il bene del quartiere di Campo di Marte e di tutta la città. Proseguono contatti costanti e proficui con la Fiorentina per tutte le fasi di sviluppo del progetto e per le relative implicazioni logistiche”.